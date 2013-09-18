Лукьянов объяснил, почему в Раде так много "тушек"

Об этом , как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, заявил народный депутат Владислав Лукьянов, комментируя заявления Юлии Тимошенко о происхождении парламентских «тушек».

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«Тушки» появляются только в оппозиционных фракциях. Это давняя болезнь оранжевых, которую они не могут вылечить из-за коррупции в собственной партийной верхушке», - отметил политик.

По его словам, перед выборами партийные функционеры нынешней оппозиции продавали проходные места в своих партийных списках или право баллотироваться от своих партий в округах. «Политики, которые покупают такое право, считают себя свободными от обязательств перед партией, поскольку уже «оплатили» входной билет в парламент, и хотят проводить самостоятельную политику. Вот в чем причина выхода депутатов из фракций, а не какое-то мифическое давление власти», - добавил он.

«Если из ваших фракций бегут люди, то не нужно в этом винить власть. Почему вы брали слабых и неустойчивых в списки? Разве не нашли лучших?» - отметил Владислав Лукьянов, обращаясь к представителям оппозиции.

«Когда Партия регионов была в оппозиции, у нас не было «тушек»! В оранжевых «тушки» - это правило. Так было после всех выборов. В 2006 году Ющенко через массовый переход депутатов объявил перевыборы. Но это не помогло. После выборов 2007 года депутаты все равно оставляли фракции БЮТ и «НУ-НС». Не вылечили эту болезнь и выборы-2012. И главная причина этого – коррупция в партии и нелегальная торговля местами. Я удивлен тем, что Юлия Тимошенко до сих пор не поняла этого правила: если ты продаешь места в списке – эти люди тебя предадут. И власть здесь ни при чем», - резюмировал он.