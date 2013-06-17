Депутаты предлагают наказывать себя за «политическую проституцию и сутенерство»

В пятницу народные депутаты Людмила Денисова и Андрей Сенченко (оба — "Батькивщина") зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс" в части ответственности лиц за "политическое сутенерство или вовлечение в политическую проституцию". "Существует ст. 303 Уголовного кодекса — "сутенерство и вовлечение в проституцию". Я предложил дополнить ее еще одним пунктом — о политическом сутенерстве и проституции. Примеров подкупа депутатов у нас в парламенте масса — в прошлом созыве это доказал Роман Забзалюк, работавший под прикрытием в другой фракции",— заявил господин Сенченко, сообщает Коммерсант-Украина.

Авторы документа предлагают считать политической проституцией "смену политических взглядов или отступление от предвыборной программы под давлением власти, за деньги или другие преференции". "Если за политическую проституцию депутат должен нести политическую ответственность, его действия оценят избиратели на выборах, то политическое сутенерство — другое дело! Это явление выражается в угрозах, попытках влияния на бизнес или семью депутата, подкуп депутатов. Те, кто этим занимается, должны нести уголовную ответственность — от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества",— подчеркнул Андрей Сенченко.

Следует отметить, что тема борьбы с "политической проституцией" в последний раз активно поднималась после президентских выборов 2004 года. Тогда народный депутат Левко Лукьяненко (Блок Юлии Тимошенко) вместе с представителями правозащитных организаций объявили о начале общественно-политической акции "Остановим политическую проституцию", направленной на борьбу с людьми, которые на выборах работали на победу Виктора Януковича, но остались у власти при президенте Викторе Ющенко.

Андрей Сенченко отметил, что цель принятия документа — борьба с переходом народных депутатов от оппозиции к парламентскому большинству. Как известно, с начала работы Верховной рады VII созыва фракцию "Батькивщина" покинули восемь ее членов. В начале июня группа народных депутатов от фракции "Батькивщина" — Владимир Шкварылюк, Ольга Сикора, Василий Гладий и другие — заявили, что за выход из фракции представители Партии регионов предлагали им от $3 млн до $6 млн.

Представители Партии регионов выступили против принятия законопроекта. "Видно, у оппозиции кризис жанра, раз они уже начали юмором заниматься! В таком случае нужно предусмотреть пожизненное наказание для тех, кто включал в списки депутатов, которые сменили политическую позицию — потому что у всякой "тушки" есть "мама"!" — заявил народный депутат Владимир Олийнык (Партия регионов). По его словам, в случае принятия документа парламенту стоит "запретить деятельность политической силы, которая производит перебежчиков". "Партия "Батькивщина" стопроцентно попадет в их число. И все, кто говорит о моральности в политике, не должны были выходить из комсомола и Компартии. Только дурак не меняет своих взглядов",— отметил господин Олийнык.

Инициативу представителей "Батькивщины" вчера поддержали не все оппозиционные фракции. "Нет таких понятий, как политическая проституция и политическое сутенерство — тут речь идет об ответственности народных депутатов. Думаю, что с этим явлением стоит бороться другими способами — например через бюджетное финансирование партий. Когда у нас в этом вопросе все будет прозрачно, необходимость в подобных предложениях отпадет",— заявил "Ъ" глава парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виктор Чумак (УДАР).