Украинские пограничники выпустили сторожевик Черноморского флота из Севастополя

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв.

По информации пресс-офицера, после прохождения черноморских проливов СКР «Сметливый» совместно с большим десантным кораблем (БДК) «Николай Фильченков», который накануне вышел из Новороссийска, войдут в состав группировки кораблей Военно-Морского Флота России, выполняющей задачи в акватории Средиземного моря.

"В настоящее время в состав группировки, входят корабли Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского флотов, обновление сил осуществляется на основе ротации с декабря 2012 года", - добавил Трухачёв.

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Ранее УНИАН со ссылкой на "РИА Новости" сообщал, что выход корабля был задержан украинской таможней, более, чем на три часа.

В то же время, как сообщил УНИАН информированный источник в Севастополе, выход корабля задержали украинские пограничники из-за неточностей в поданных списках личного состава. Неточности в списках произошли вследствие проведенной в последнее время определенной смены членов экипажа.

По информации источника, ЧФ РФ согласился с замечаниями, замечания были оперативно устранены, и в районе 13 часов корабль начал движение.