У Литвина сказали Яценюку: «эти детские обиды ни к чему»

Народный депутат от Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ считает, что ни в Партии регионов, ни в коалиции сегодня не было желания начинать работу Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам депутата, существовали все возможности для того, чтобы хотя бы открыть заседание ВР. Он подчеркнул, что «двери были открыты, и никто не занимал место (очевидно, имеется в виду место председателя ВР – УНИАН)». «И если бы хотели хотя бы открыть заседание ВР, то это удалось бы сделать», - убежден О.ЗАРУБИНСКИЙ.

По его словам, обе стороны, то есть Партия регионов и коалиция, должны признать, что не хотели начинать работу парламента. «У обеих сторон не было большого желания сегодня открывать работу ВР», - отметил депутат.

О.ЗАРУБИНСКИЙ подчеркнул, что народным депутатам приходилось руководствоваться слухами относительно открытия заседания ВР. Он также добавил, что не знает, учтут ли им этот день как рабочий.

В то же время О.ЗАРУБИНСКИЙ подчеркнул, что депутаты не виноваты в том, что пленарное заседание парламента сегодня не состоялось. По словам О.ЗАРУБИНСКОГО, он был народным депутатом 3-го и 4-го созыва и точно может сказать, что сегодняшнее блокирование работы ВР – «это детский сад» по сравнению с тем, как это делалось раньше.

«Нужно было и можно было открыть заседание ВР», - убежден он.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли информация, что председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК отказался открывать заседание до наведения порядка в сессионном зале, О.ЗАРУБИНСКИЙ ответил: «Эти детские обиды ни к чему». По его словам, «в третьем и четвертом созывах спикерам было намного тяжелее работать, но они работали». Он подчеркнул, что не оправдывает тех, кто сегодня блокировал парламентскую трибуну, но напомнил, что нынешние представители коалиции действовали подобным образом еще несколько месяцев назад.