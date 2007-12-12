В НУ-НС не хотят голосовать за министров, навязанных Секретариатом Ющенко

НУНС действительно не воспринимает некоторых кандидатов на министерские должности, которых навязывает фракции Секретариат Президента, и эти кандидаты не получат поддержки депутатов от "Народной самообороны". Такую информацию подтвердил в интервью журналистам народный депутат от фракции "Наша Украина - Народная самооборона" Геннадий Москаль.

Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, Г.Москаль уточнил, что претензии есть к половине списка.

"Нельзя навязывать тех лиц, которые не воспринимаются большинством фракции", - сказал он. В то же время, он отказался уточнить, идет ли речь о кандидатурах Николая Онищука, Василия Кременя и Юрия Еханурова, хотя и признал: "вопросы есть и к кандидатурам по президентской квоте". "Мы на фракции открыто высказали свои претензии против той или иной кандидатуры. Их должны довести до Секретариата Президента и предложить другие. Если будут предложены эти - за этих мы голосовать не будем", - сказал он.

При этом Г.Москаль подчеркнул, что к кандидатурам, которые должны быть назначены по квоте БЮТ, вопросов нет, "это - их дело".

По просьбе корреспондента Г.Москаль уточнил, что спорные министерские кандидатуры навязываются фракции НУНС именно Секретариатом Президента. "А что, у нас есть еще какой-то деструктивный орган в стране?!" - задался вопросом он.

Напомним, вчера Президент Виктор Ющенко и лидер БЮТ Юлия Тимошенко провели встречу, на которой согласовали состав правительства.