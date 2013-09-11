Польский эксперт рассказал, когда Россия перестанет давить на Украину

После торговой войны такое давление стало выражаться и в том, что из России поступают негативные прогнозы относительно развития украинской экономики, финансовой системы.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ высказал Аркадиуш Сарна, эксперт по украинским вопросам Центра Восточно-Европейских исследований OSW (Польша).

«Сейчас никто сильно не ожидает позитивных оценок и прогнозов о ситуации в украинской экономике и финансовом секторе из-за того, что сейчас один негатив со стороны России в отношении этих прогнозов. И я думаю, что он будет продолжаться вплоть до Вильнюсского саммита. И данный негатив будет тем сильнее, чем лучше будут перспективы подписания Вильнюсских договоров», — сказал Аркадиуш Сарна.

Он отметил, что хотя Россия и пытается донести информацию о том, что Украине будет лучше в ТС, чем в ЕС, это не совсем соответствует действительности. В то же время, последние провокации Кремля против Украины, по мнению польского эксперта, станут лишь дополнительным стимулом для сближения Киева и Брюсселя.

«Со стороны российских структур и политиков мы слышим только негативные прогнозы о том, что будет с Украиной после подписания договора с Евросоюзом. Так что сами российские чиновники прямо высказывают мнение о позиции российского государства и российской власти, что Украине в Европе будет плохо, а хорошо только в Таможенном союзе. Для самой Украины это должно стать импульсом для скорейшего сближения с Европой. Россия сама сейчас открыто демонстрирует, что даже в Таможенном союзе Украине не следует ожидать безоблачных перспектив», — сказал Аркадиуш Сарна.