Рыбак уверен, что Украине не нужен референдум коммунистов

"Они (коммунисты) для себя делают подготовительную работу для возможного референдума. А сегодня вопроса нет, чтобы рассматривать. Украина не вступает ни в Таможенный союз, ни в Европейский союз. Там мы наблюдаем, а здесь мы подпишем, я верю, соглашение о евроинтеграции", - заявил председатель Верховной Радыв интервью 5 каналу, пишет Украинская правда.

"Референдум возможен, только когда мы будем рассматривать вопрос вступления или в ТС, или в ЕС, и может возникнуть такой вопрос, что часть функций нашего государства нужно будет передать в какой-то надгосударственный орган, это касается суверенитета, Конституции... Может, когда-то и придется проводить и спросить у народа", - отметил Рыбак.

"А сегодня что спрашивать? Мы сегодня никуда не вступаем. Мы видим, что нет необходимости проводить референдум. Но КПУ решила провести подготовительную работу, пусть проводит. Это больше политика", - добавил он.

"Еще слишком рано говорить о референдуме", - подчеркнул Рыбак.

Как известно, в воскресенье Компартия организовала и провела собрание по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе о присоединении Украины к Таможенному союзу.

6 сентября Окружной админсуд Киева запретил ЦИК присылать своего представителя на собрание инициативной группы относительно проведения Компартией референдума о вступлении в ЕврАзЭС.