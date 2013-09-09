Помощники депутатов отдыхают за госденьги чаще самих депутатов

Об этом свидетельствует статистика, которую предоставил аппарат Верховной Рады в ответ на информационный запрос пишет "Украинская правда" со ссылкой на запись в блоге журналиста Сергей Андрушко.

Имена и фамилии помощников и всех депутатов, отдохнувших за счет налогоплательщиков, аппарат Верховной Рады не предоставляет. Причина отказа – информация не обобщена и аналитически не обработана, говорится в материале в рамках кампании движения "Честно".

По данным Андрушко, среди этих депутатов – экс-спикер Владимир Литвин, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов и коммунист Александр Голубь.

В этом году Ефремов провел в "нижний Ореанде" 8 дней. Литвин отдыхал в парламентском санатории 13 дней этим летом, а Голубь – 23. Каждый из них ответил на вопрос, зачем нужны парламентские санатории.

За последние 3 года в парламентских санаториях отдохнуло 407 бывших депутатов, 271 помощник депутата и 215 действующих парламентариев. За август этого года информация отсутствует.

Самое популярное место для льготного отдыха среди всех бывших и действующих депутатов и их помощников – санаторий "Дюльбер" в Крыму: за 3 года (не учитывая август этого года) там отдохнуло 611 представителей этих категорий, из них – 118 действующих депутатов.

Стоимость отдыха в "Дюльбер" в зависимости от сезона и номера колеблется от 400 до 1200 грн за сутки. Депутатам и их помощникам отдых оплачивает госбюджет.

Дальше по популярности идет санаторий "Нижняя Ореанда": там отдохнули за указанный период 242 парламентских и приобщенных к парламенту персоны.

Для сравнения, в оздоровительном комплексе "Затока" (Херсонская область) за 3 года отдохнул лишь один помощник народного депутата.

Украинский парламент также содержит для отдыха депутатов пансионат матери и ребенка "Таврийские Зори" в Херсонской области. Впрочем, согласно предоставленной статистике, за последние 3 года ни один народный депутат не отдохнул там, но отдохнули 33 помощника парламентариев.

Аппарат Верховной Рады информировал, что в этом году на содержание 4 санаториев парламента пойдут 88 млн грн.

Для сравнения: в этом году на лечение онкобольных детей за границей, благодаря изменениям в бюджете, выделят 50 млн грн.