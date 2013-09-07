Шуфрич: Тимошенко нужно отправить на лечение в Германию

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил народный депутат от фракции Партии регионов Нестор Шуфрич.

В частности, отвечая на вопрос о том, верит ли он в то, что Тимошенко больна уже полтора года, Шуфрич сказал: "На 100%".

В то же время, на замечание о том, что многие его партийные соратники считают, что экс-премьер — симулянтка, "регионал" подчеркнул: "Я же ответил за себя. Я же не комментирую заявления соратников. Я на 100% уверен, что у нее проблемы со здоровьем".

Шуфрич также выразил уверенность, что "и человеческое отношение, и политическая целесообразность диктуют ответ "нужно" в вопросе отправки Тимошенко на лечение в Германию.

Напомним, 3 сентября немецкие СМИ со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщили, что в клинике Шарите уже готовят палату для бывшего премьера Украины, которая отбывает наказание по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с РФ. По данным изданий, Тимошенко могут отправить в Германию до конца сентября этого года.

МИД Украины опроверг информацию о выезде Тимошенко на лечение в Германию.

В "Батькывщине" также заявили, что информация, обнародованная в СМИ относительно назначения операции Юлии Тимошенко в немецкой клинике «Шарите» на 15 сентября, не отвечает действительности.