Азаров: Украина не имеет права повторить Оранжевую революцию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом он заявил в четверг на 17-й конференции Киевской городской организации политсилы.

"У нас остался год до очень серьезного политического испытания для страны. Президент определяет курс. От зрелости выбора зависит судьба государства. Страна просто не имеет права позволить повторение событий, что произошли в 2004 году", - сказал Азаров.

Он напомнил, что по результатам 2009 года ВВП Украины упал на 16%, объемы капитального строительства - на 45%, в стране не выдавались депозиты и была пустая казна.

"С чего мы стартовали? Гривны было ровно на два месяца, и если бы не было твердой линии Президента, слаженной работы правительства и Верховной Рады, Украина рухнула бы через два месяца", - отметил премьер.