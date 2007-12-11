Огрызко - неплохая кандидатура, но...

Кандидат на должность министра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО не привнесет новый импульс во внешнюю политику государства.

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил директор международных программ Украинского центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ.

Он считает, что предложение Президента назначить В.ОГРЫЗКО на должность главы МИД имеет не только объективную, но и эмоциональную основу – добиться утверждения этой кандидатуры, которую он вносил раньше.

В.ЧАЛЫЙ заметил, что В.ОГРЫЗКО – является опытным дипломатом, человеком, последовательным в своих взглядах, и действительно стоит на позиции защиты национальных интересов.

В то же время, по его мнению, правительство Юлии ТИМОШЕНКО будет переходным, поэтому возникает несколько вопросов относительно приоритетов для внешнеполитического ведомства в данный период.

“Можно ожидать от МИД под руководством В.ОГРЫЗКО больше акцентов на вопросах активного лоббирования интересов Украины в части восстановления исторической памяти, гуманитарных вопросов. Также В.ОГРЫЗКО всегда был непростым переговорщиком для РФ, и вряд ли ситуация может улучшиться на этом направлении”, - сказал В.ЧАЛЫЙ.

“Я думаю, что это неплохая кандидатура, но она вряд ли привнесет новый импульс во внешнюю политику Украины”, - считает В.ЧАЛЫЙ. Он выразил мнение, что в случае утверждения В.ОГРЫЗКО министром внутренних дел не будет конкуренции между центрами осуществления внешней политики, которая будет формироваться на оси Президент – Секретариат - МИД.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, Президент Украины В.ЮЩЕНКО предлагал парламенту назначить министром иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО.