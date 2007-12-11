Коалиция приняла решение по регионалу Лукьянову

Фракции БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона” будут настаивать на привлечении к уголовной ответственности и снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата от Партии регионов Владислава ЛУКЬЯНОВА за похищение карточки председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА во время голосования.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат, член фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

А.Портнов отметил, что соответствующее решение было принято двумя фракциями.

Кроме того, по его словам, обе фракции собрали всю необходимую доказательную базу о похищении карточки и имеют собственное признание В.Лукьянова.

А.Портнов отметил, что соответствующее требование относительно В.Лукьянова уже направлено в СБУ и Генеральную прокуратуру.

Народный депутат отметил, что вся проверка должна занять в правоохранительных органах не больше 1-2 дней.

По его словам, по результатам этой проверки Генпрокуратура должна направить представление о привлечении к уголовной ответственности в течение 30 дней.

«Не будет представления, не будет генпрокурора. Но следующий генпрокурор именно с этого начнет свою работу», - сказал А.Портнов.

Он также отметил, что на протяжении 1-2 дней В.Лукьянову должно быть предъявлено обвинение и на протяжении 20-30 дней должно состояться судебное заседание.

А.Портнов также отметил, что БЮТ и НУ-НС не настаивают на том, чтобы В.Лукьянов отбыл заключение, но считают необходимым, чтобы он был условно осужден сроком на 6 месяцев или 1 год.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, в ходе голосования за возвращение к вопросу об избрании лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра, фракция Партии регионов заблокировала трибуну ВР. При этом член этой фракции В.Лукьянов изъял из системы голосования карточку председателя ВР А.Яценюка.

После этого А.Яценюк обратился в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела против В.Лукьянова.