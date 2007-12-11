Как Тимошенко не стала премьером (фоторепортаж)

За кандидата в премьеры Юлию Тимошенко Верховная Рада отдала 225 голосов. До победы не хватило совсем чуть-чуть. «Железная леди» украинской политики, похоже, была готова расплакаться…

Представляя кандидата в премьеры, Ющенко несколько отступил от процедуры, посвятив свою речь не кандидатуре Тимошенко, а проблемам украинской державе. О «номинанте» было сказано лишь одно: мол, согласно требованию Конституции Президент передает представление на премьера на рассмотрение парламента.

Нардепы фракций БЮТ и НУ-НС организовали кандидату от коалиции режим максимального благоприятствования – первыми и массово записались «на вопросы», практически лишив будущую оппозицию возможности «подбросить» пару-тройку неудобных тем.

Президента то и дело донимали. То глава его собственного секретариата... То новоиспеченный спикер ВР с депутатами

Вот он – решающий момент

Виктор Ющенко выглядел, мягко говоря, не слишком довольным

А Юлия Владимировна, похоже, едва сдерживалась, чтобы не расплакаться

Лидер фракции БЮТ лично пошла проверять, почему не сработала карточка одного из нардепов

Будущая оппозиция колебалась от черной меланхолии к радостному возбуждению

Коалиция говорила о сбоях в работе системы "Рада" и подстроенных результатах голосования

"Герой дня" - регионал Владислав Лукъянов, который перед голосованием "утащил" карточку спикера ВР Арсения Яценюка, с удовольствием раздавал комментарии. И обещал не допустить нарушения регламента

А потом была драка...

Регионалы пытались избавить рабочее место Яценюка от техники, а Яценюк - свое рабочее место от регионалов

"Сердце успокоилось" обещанием Виктора Ющенко завтра повторно внести кандидатуру Тимошенко на утверждение парламентом. Об этом журналистам заявили лидеры фракций коалиции

Фото Сергея Светлицкого, Владимира Токарца, Александра Косарева / УНИАН