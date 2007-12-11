В ПР говорят, что на уступки больше не пойдут

Фракция Партии регионов будет настаивать, чтобы завтра в первую очередь рассматривался вопрос о назначении заместителей председателя Верховной Рады и руководителей парламентских комитетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сказал народный депутат Украины от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ.

Он отметил, что не надо отступать от регламента. «Мы пошли на уступки, чтобы они (коалиция – УНИАН) смогли сформировать правительство...», - отметил С.КИВАЛОВ.

Он подчеркнул, что сегодняшняя ситуация показала, что необходимо работать согласно регламента, и в первую очередь избрать первого заместителя и заместителя председателя ВР, а также руководство комитетов.

На вопрос, есть ли у трех фракций, не входящих в коалицию, единая кандидатура на должность первого заместителя председателя ВР, С.КИВАЛОВ ответил, что сейчас ведутся консультации по этому поводу.