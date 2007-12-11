Ющенко примет решение о Тимошенко после консультаций

Следующее заседание Верховной Рады Украины состоится завтра в 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, сейчас идут консультации между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и лидерами парламентских фракций. Свое мнение о ситуации уже выразил лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО.

Сейчас, отметил спикер, свою позицию излагает представитель фракции Партии регионов.

По словам А.Яценюка, после консультаций Президент примет решение о дальнейшем рассмотрении вопроса о назначении лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность главы правительства.