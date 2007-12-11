Чалый считает выбор Ющенко нелогичным

Директор международных программ Украинского центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ считает нелогичным внесение на должность министра обороны Украины кандидатуры Юрия ЕХАНУРОВА.

Такое мнение эксперт выразил в комментарии УНИАН.

В.Чалый подчеркнул, что, возможно, его комментарий будет необъективным по отношению к потенциальному министру обороны, поскольку он хорошо знает нынешнего главу оборонного ведомства Анатолия ГРИЦЕНКО.

“Как гражданин, как эксперт, я выражу мнение, которое подтверждает социология, политики, эксперты, журналисты: Анатолий ГРИЦЕНКО в последних трех правительствах - самый успешный министр”, - убежден В.Чалый, добавив, что А.Гриценко - единственный министр, который пришел из гражданского сектора, а не из политикума, и продемонстрировал эффективную работу на этом посту.

“Причин освобождать или не подавать еще раз кандидатуру министра, сейчас получившего доверие в армии среди простых солдат, офицеров, нет. Это человек, который подготовил программу реформирования Вооруженных Сил, который активно и успешно внедряет в жизнь реформы. У Гриценко только положительные отзывы и внутри страны, и извне, причем как с востока, так и с запада“.

“Это тот случай, когда, видимо, основой для принятия решений стали другие вопросы, которые нужно рассматривать в сфере острой политической борьбы. Сегодня, похоже, больше внимания уделяется политическим раскладам, чем сохранению профессионалов”, – считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, Президент Украины В.Ющенко предложил парламенту назначить министром обороны Ю.Еханурова.