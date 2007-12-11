Янукович назвал единственную причину блокирования в ВР

Партия регионов не будет препятствовать повторному голосованию за кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра при условии соблюдения законов и регламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в комментарии руководителя фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, распространенном его пресс-секретарем Денисом ИВАНЕСКО в Верховной Раде.

«Партия регионов заблокировала работу Верховной Рады исключительно в связи с возможностью очередного нарушения закона и регламента работы парламента. Это единственная причина», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер фракции Партии регионов подчеркнул, что председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК должен неуклонно соблюдать регламент парламента.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ назвал заявление депутата фракции Инны БОГОСЛОВСКОЙ о необходимости провести переговоры с Президентом по формированию широкой коалиции «ее личной точкой зрения».