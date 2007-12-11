СБУ разберется со сбоями в системе «Рада»

Служба безопасности Украины создала следственную группу для выяснения обстоятельств сбоя электронной системы «Рада», который произошел сегодня во время голосования в Верховной Раде за кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации сотрудников пресс-службы, ведомство сегодня получило от группы народных депутатов обращение, которое также было адресовано Генеральной прокуратуре, с просьбой возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности лиц, которые, по их мнению, помешали работе системы "Рада".

Как отметили в СБУ, обращение было рассмотрено в.и.о. руководителя ведомства Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО, который поручил создать следственную группу из специалистов СБУ для проверки фактов, изложенных в обращении депутатов.

Кроме того, СБУ направила запрос к руководству аппарата ВР с просьбой предоставить допуск специалистам группы в здание парламента, а также предоставить допуск к компьютерной системе «Рада» и привлечь экспертов для выяснения обстоятельств сбоя, которые были причастны к созданию указанной электронной системы, поскольку СБУ не имела отношения к ее созданию и не осуществляла обеспечение и контроль за работой данной системы.

Результаты проверки должны быть направлены в Генпрокуратуру.

В свою очередь, в пресс-службе Генпрокуратуры УНИАН проинформировали, что это ведомство примет законное решение по данному вопросу после того, как официально получит соответствующее заявление от председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА.

«Генпрокуратура пока не получала официального заявления. Если оно поступит в Генпрокуратуру, то обязательно будет рассмотрено в соответствии со ст. 94, 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины и будет принято соответствующее решение в отведенные законом сроки", говорится в сообщении.