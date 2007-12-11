В парламент прибыл глава СБУ

Руководитель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО прибыл в Верховную Раду в связи с обращением депутатов коалиции по факту внешнего вмешательства в работу электронной системы голосования «Рада».

Об этом УНИАН сообщил депутат фракции БЮТ Иосиф ВИНСКИЙ.

«В связи с тем, что не сработала система «Рада», надо разобраться, кто виноват», - пояснил И.ВИНСКИЙ.

По его словам, сегодня в Верховной Раде состоится еще одно голосование по избранию Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины.

«Если стало известно, что не сработала система голосования, то объявляется повторное голосование, исходя из того, что произошел технический сбой в системе», - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, лидеры коалиции демократических сил Юлия ТИМОШЕНКО, Юрий ЛУЦЕНКО и Вячеслав КИРИЛЕНКО после двух нерезультативных голосований по кандидатуре премьер-министра предложили провести еще одно голосование в режиме открытого поименного голосования.