Луценко: ПР хочет встречи с Ющенко и широкой коалиции

Народный депутат, член фракции НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что Партия регионов пытается провести консультации с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО относительно создания широкой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

«Позиция наших политических оппонентов - устроить встречу с Президентом, чтобы добиться более широкой коалиции», - сказал он.

В свою очередь лидер блока "Наша Украина – Народная самооборона" Вячеслав КИРИЛЕНКО отметил, что лидеры коалиции также будут принимать участие в соответствующих консультациях с главой государства, однако, подчеркнул он, не может быть и речи о расширении формата коалиции с участием фракции Партии регионов.

Он напомнил, что коалиционное соглашение между БЮТ и НУ-НС запрещает создание коалиции с политическими силами, входившими в коалицию национального единства в прошлом созыве Верховной Рады (в частности, в ее состав входили фракции Партии регионов, КПУ и СПУ – УНИАН).