Следственная группа СБУ проверяет систему ”Рада”

Народный депутат Украины Андрей КОЖЕМЯКИН (фракция БЮТ) заявляет, что в парламенте работает следственная группа Службы безопасности страны, которая проводит проверку системы для голосования “Рада”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в ВР.

А.КОЖЕМЯКИН сообщил, что специалисты СБУ проверят систему “Рада” на возможность вмешательства в ее работу посторонних лиц.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время голосования за назначение Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьера не сработали карточки депутатов от БЮТ Ивана ДЕНЬКОВИЧА и Ярослава ФЕДОРЧУКА, а также депутата от НУ-НС Александра ОМЕЛЬЧЕНКО. Кроме того, член фракции Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ изъял из системы голосования карточку председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА.

Позже А.КОЖЕМЯКИН заявил, что депутаты демократической коалиции, у которых не сработали карточки во время голосования за кандидатуру на должность премьер-министра, будут требовать возбуждения уголовного дела по данному факту.

„Наши трое депутатов, у которых не сработали карточки, готовят заявление о возбуждении уголовного дела. В рамках этого уголовного дела будет проведена экспертиза системы „Рада”, - сказал А.КОЖЕМЯКИН.