Утреннее заседание ВР закрыто: вечернее начнется - в 17.00 (обновленная)
15:31, 11 декабря 2007Политика
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Объявление сделал Яценюк
Утреннее пленарное заседание Верховной Рады Украины закрыто. Вечернее заседание начнется ориентировочно в 17.00.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК. Он сказал, что лидеры фракций будут проводить консультации с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, и поэтому вечернее пленарное заседание начнется после их завершения, приблизительно в 17.00
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