Утреннее заседание ВР закрыто: вечернее начнется - в 17.00 (обновленная)

Утреннее пленарное заседание Верховной Рады Украины закрыто. Вечернее заседание начнется ориентировочно в 17.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК. Он сказал, что лидеры фракций будут проводить консультации с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, и поэтому вечернее пленарное заседание начнется после их завершения, приблизительно в 17.00