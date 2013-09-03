Россия может принять меры в отношении белорусского импорта

Об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров, передает агентство «Прайм».

«Как говорят специалисты, профильные ведомства, есть случаи не очень корректного реэкспорта из Беларуси под видом белорусской продукции, причем популярной продукции, в том числе молочной», - сказал Федоров.

«Сказать о том, что нас все удовлетворяет и все благополучно, здесь у нас достаточных оснований нет. Могут быть приняты решения, которые направлены на обеспечение дополнительных гарантий безопасности продукции, поставляемой из Беларуси", - отметил российский министр.

Напомним, отношения Беларуси и России обострились после ареста генерального директора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, задержанного белорусскими властями по обвинению в злоупотреблении властью и служебными полномочиями.

Баумгертнер был задержан в Минском аэропорту 26 августа после встречи с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем. Следственный комитет Беларуси предъявил ему обвинение по части 3 статьи 424 Уголовного кодекса Беларуси (злоупотребление властью и служебными полномочиями). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.