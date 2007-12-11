Регионалы не пускают Яценюка в президиум ВР

Нардепы от ПР не пускают спикера парламента Арсения Яценюка к его рабочему месту. В настоящее время в заседании ВР объявлен перерыв до 17.00. Объявление Яценюк сделал, не занимая рабочего места и без микрофона.

В свою очередь, депутат от фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий Луценко уточнил, что спикер Верховной Рады мог бы продолжить работу парламента с 16.00. «Но он этого не может сделать только потому, что за это время Партия регионов фактически уничтожила рабочее место председателя Верховной Рады», - сказал Луценко.

Он добавил, что на рабочем месте главы ВР поломаны микрофоны, отключено питание и выдернуты все коммуникационные кабели и шнуры.