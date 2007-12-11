У Шуфрича есть своя версия неудачи Тимошенко

Народный депутат Нестор ШУФРИЧ (Партия регионов) считает, что вмешательство в работу системы «Рада» невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя заявления представителей коалиции о том, что произошло вмешательство в работу системы «Рада» и поэтому не сработали карточки для голосования у народных депутатов коалиции.

«Хочу напомнить, что руководителем Верховной Рады является Арсений ЯЦЕНЮК, и никакого доступа к системе «Рада» у представителей меньшинства быть не может в принципе», - сказал Н.ШУФРИЧ. По его словам, система «Рада» защищена «от любого вмешательства».

Н.ШУФРИЧ отметил, что «заявления о постороннем вмешательстве безответственны». В то же время он сказал, что представители коалиции должны сами выяснить, почему у них не хватило голосов для избрания Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня не поддержала кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьера - “за” проголосовали 225 депутатов.

В то же время представители коалиции заявили, что Ю.ТИМОШЕНКО не прошла из-за технических проблем системы «Рада».

В частности, Владимир ФИЛЕНКО (БЮТ) утверждает, что система «Рада» была запрограммирована на 225 голосов. По его словам, сначала эта запрограммированная на 225 голосов система не учла голосов Александра ОМЕЛЬЧЕНКО (НУ-НС) и Ивана ДЕНЬКОВИЧА (БЮТ), а затем, при следующем голосовании – за возвращение к голосованию за кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО - была изъята из голосования карточка председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА и не сработала карточка Ярослава ФЕДОРЧУКА (БЮТ).