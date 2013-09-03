Янукович и Азаров прибыли в Раду

Как передает корреспондент УНИАН, члены фракции “Батькивщина” на заседание парламента пришли в белых футболках с изображением экс-премьера Юлии Тимошенко, а депутаты от “УДАРа” - в красных свитерах, на которых написано “Україна - це Європа”.

Когда председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак предложил поприветствовать Президента Януковича в сессионном зале, не поднялись только фракции оппозиции, поднялись со своих мест лишь депутаты от Партии регионов, внефракционные и из фракции КПУ.