Тимошенко бросила камень в огород политиков-мужчин

Правительство сделает все, чтобы государственный бюджет на 2008 год был принят до конца этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала сегодня на заседании Верховной Рады кандидат на должность премьер-министра Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что завтра, после того, как ВР утвердит состав правительства, оно соберется на свое первое заседание.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, главным приоритетом будет разработка проекта государственного бюджета-2008 и передача его в Верховную Раду на утверждение. Она подчеркнула, что новоизбранное правительство сделает все для того, чтобы бюджет был принят своевременно, до Нового года».

Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что будет сделано все, чтобы данный бюджет отвечал программным принципам политических сил, за которые проголосовали большинство избирателей.

«Мы сделаем все для того, чтобы Украина не потеряла свой авторитет из-за отсутствия бюджета», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что нередко политики-мужчины из предыдущих правительств «любят сбрасывать ответственность» на оппонентов, на предшественников. В связи с этим Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что «мы ни на кого ответственность перекладывать не будем». «Мы достаточно сильны для того, чтобы всю ответственность брать на себя, даже с теми недостатками, которые мы получаем в наследство», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.