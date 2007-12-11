Ющенко открыл глаза депутатам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО верит в перспективу демократической коалиции и призывает всю Верховную Раду консолидироваться вокруг национальных приоритетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня на заседании Верховной Рады Украины.

Президент пожелал успехов парламенту и коалиции, подчеркнув, что был и остается надежным союзником украинского парламента. “Убежден, что ни одно знаковое решение не должно быть принято вне стен украинского парламента. Я стоял и буду стоять на этих позициях, хотя впереди нас ожидают большие вызовы, большие испытания”, - подчеркнул Президент.

“Верю, что новый парламент продемонстрирует нормальную и продуктивную работу ради нации и страны”, - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что именно этого ожидают избиратели.

“Нам совместно нужно восстановить политический, моральный авторитет высшего законодательного органа государства, а, следовательно, всей Украины. Убежден, что времени для промедления у нас нет”, - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что сегодня Украина выходит из этого кризиса, вызванного неконституционными действиями в парламенте прошлого созыва. “Украина выходит нелегко. Убежден, что выход из этого кризиса, достижение политической стабильности является текущим вопросом номер один”, - сказал глава государства. По его словам, каждая политическая сила, независимо от флага и идеологии, должна понять, что политический кризис забирает развитие Украины и ее перспективы. “Как достичь стабильности в этих не простых стенах, в парламенте с не простым созывом - убежден, что превыше всего мы должны поставить национальный приоритет. Ничто так не объединяет людей, как цель. Думать сегодня об интересах фракции и игнорировать интересы или большинства, или меньшинства – это, по моему мнению, большая ошибка, думать сегодня об интересах большинства или меньшинства и, в то же время, игнорировать интересы государства – это преступление”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО

По его мнению, спокойствие в украинский парламент принесет не распределение должностей, хотя это тоже важно, согласие в парламент принесет политика ради национальных интересов

“Ни одна политическая сила, как и каждый народный депутат, не могут быть в оппозиции к Украине”, - подчеркнул он.