Ющенко заплатил Еханурову и отдал долг Огрызко?

Народный депутат, член фракции БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО называет неожиданным представление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на назначения Юрия ЕХАНУРОВА и Владимира ОГРЫЗКО на должности министра обороны и министра иностранных дел соответственно.

Такое мнение он высказал в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Мне кажется, что внесением кандидатуры Ю.ЕХАНУРОВА Президент хотел сказать, что в Министерстве обороны будет его человек, лояльный к нему и преданный лично ему. Я также думаю, что это плата Юрию Ивановичу за многолетнюю личную преданность Президенту», - сказал А.ШЕВЧЕНКО.

Депутат не смог уточнить, исходило ли такое предложение Президента из пожеланий министра обороны в прежнем составе правительства Анатолия ГРИЦЕНКО.

«Теперь возникает вопрос о дальнейшей перспективе А.ГРИЦЕНКО. Мне интересно было бы услышать: это было его пожелание в пользу работы в парламенте или у Президента изменилось видение будущей судьбы А.ГРИЦЕНКО», - пояснил он.

В то же время А.ШЕВЧЕНКО отметил многолетний дипломатический опыт В.ОГРЫЗКО, кандидатура которого выдвинута на должность министра иностранных дел.

«Мне кажется, что Прездент вернул долг В.ОГРЫЗКО, которого он в прошлом году заменил на Арсения ЯЦЕНЮКА», - добавил депутат.

«Такое решение Президента стало неожиданным не только для парламента, но, думаю, и для всей страны, потому что на эти должности назывались другие кандидатуры. Тем не менее, я думаю, что это профессиональные люди. Я уверен, что они могут быть качественными министрами. Именно этого от них ожидает вся страна и наша политическая сила», - подчеркнул представитель БЮТ.