Тимошенко хочет закрыть все грязные дыры
13:13, 11 декабря 2007Политика
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Лидер БЮТ верит в команду
|Юлия Тимошенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Верховной Раде, выступая перед депутатами.
«Нам нужно провести инвентаризацию, где и в каких сферах живет и процветает коррупция», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
По ее словам, именно на базе этого мониторинга новая правительственная команда должна шаг за шагом «закрыть все грязные дыры».
«Я верю, что мы способны это сделать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Она обосновала это тем, что люди, которые войдут в новое правительство, не связаны с теневым бизнес-капиталом.
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