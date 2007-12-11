Тимошенко хочет закрыть все грязные дыры

Кандидат на должность премьер-министра Украины Юлия ТИМОШЕНКО настаивает, чтобы новое правительство приложило все усилия для преодоления коррупции в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Верховной Раде, выступая перед депутатами.

«Нам нужно провести инвентаризацию, где и в каких сферах живет и процветает коррупция», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, именно на базе этого мониторинга новая правительственная команда должна шаг за шагом «закрыть все грязные дыры».

«Я верю, что мы способны это сделать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она обосновала это тем, что люди, которые войдут в новое правительство, не связаны с теневым бизнес-капиталом.