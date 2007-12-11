В сессионный зал парламента прибыл Президент

В сессионный зал Верховной Рады Украины прибыл Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА, Согласительный совет лидеров фракций ВР решил, что сегодня первым вопросом повестки дня будет голосование относительно избрания лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины.

А.Яценюк отметил, что сейчас состоится представление Президентом Украины этой кандидатуры на должность премьер-министра.