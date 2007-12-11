Луценко назвал имя достойного генпрокурора

Член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО считает, что должность генерального прокурора может занять депутат от блока НУ-НС Виктор ШЕМЧУК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Я считаю, что В.ШЕМЧУК - это достойная кандидатура», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что фамилия нового генпрокурора, бесспорно, будет согласовываться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, потому что силовые органы являются и его прерогативой.

По мнению депутата, если на должность генпрокурора будет выдвинута кандидатура В.ШЕМЧУКА, то он «сможет показать правильный путь карьеры в прокуратуре – служение закону».

Ю.ЛУЦЕНКО также напомнил, что был инициатором сбора подписей за отставку нынешнего генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО.

При этом он выразил надежду, что А.МЕДВЕДЬКО, не ожидая решения парламента, сам подаст в отставку.

«Тогда мы сможем увидеть сегодня как минимум исполняющего обязанности генпрокурора», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, до избрания народным депутатом В.ШЕМЧУК занимал должность прокурора Крыма.

7 декабря в Аппарате Верховной Рады Украины было зарегистрировано инициированное Ю.ЛУЦЕНКО представление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины А.МЕДВЕДЬКО.

Представление подписали свыше 180 народных депутатов фракций «Наша Украина – Народная самооборона» и Блока Юлии Тимошенко.

Согласно статье 85 пункта 25 Конституции Украины ВР имеет право выразить недоверие генпрокурору с его последующей отставкой. Для этого нужно собрать подписи 150 народных депутатов, после чего проект передается на регистрацию в аппарат Верховной Рады.