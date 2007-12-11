Каськив на костылях пришел в ВР (добавлено фото)
12:24, 11 декабря 2007Политика
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Нардеп будет принимать участие в заседании
Народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Владислав КАСЬКИВ будет принимать участие в сегодняшнем заседании Верховной Рады, несмотря на недавно перенесенную операцию.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром В.КАСЬКИВ на костылях прибыл в парламент.
Как сообщал УНИАН, 8 декабря стало известно, что В.КАСЬКИВУ была сделана операция.
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