Каськив на костылях пришел в ВР (добавлено фото)

Народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Владислав КАСЬКИВ будет принимать участие в сегодняшнем заседании Верховной Рады, несмотря на недавно перенесенную операцию.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром В.КАСЬКИВ на костылях прибыл в парламент.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря стало известно, что В.КАСЬКИВУ была сделана операция.