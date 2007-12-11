Ющенко приехал в Раду и собрал всех на ”ковер”
11:57, 11 декабря 2007Политика
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Встреча проходит в кабинете спикера
Президент Виктор Ющенко проводит встречу с лидерами фракций демократической коалиции в помещении Верховной Рады.
Об этом сообщил журналистам член НУ-НС Юрий Костенко.
По его словам, встреча проходит в кабинете спикера Арсения Яценюка.
Костенко подтвердил, что на встрече обсуждается окончательное решение по спорных кандидатурах на министерские должности в правительстве Юлии Тимошенко.
Ранее сообщалось, что Ющенко проводит последние консультации с Тимошенко относительно состава Кабмина.
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