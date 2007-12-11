Ющенко приехал в Раду и собрал всех на ”ковер”

Президент Виктор Ющенко проводит встречу с лидерами фракций демократической коалиции в помещении Верховной Рады.

Об этом сообщил журналистам член НУ-НС Юрий Костенко.

По его словам, встреча проходит в кабинете спикера Арсения Яценюка.

Костенко подтвердил, что на встрече обсуждается окончательное решение по спорных кандидатурах на министерские должности в правительстве Юлии Тимошенко.

Ранее сообщалось, что Ющенко проводит последние консультации с Тимошенко относительно состава Кабмина.

Украинская правда