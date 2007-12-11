У регионалов есть план действий после избрания Тимошенко

Партия регионов сегодня официально объявит о переходе в оппозицию в случае избрания лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам депутат от Партии регионов Александр КУЗЬМУК.

«Партия регионов планирует в случае позитивного, результативного голосования при избрании премьер-министра перейти в жесткую цивилизованную оппозицию», - сказал А.КУЗЬМУК.

По его словам, в случае отсутствия результативного голосования за избрание Ю.ТИМОШЕНКО главой правительства Партия регионов продолжит свою работу. «Партия регионов и в дальнейшем будет стремиться формировать коалицию», - подчеркнул А.КУЗЬМУК.