У регионалов есть план действий после избрания Тимошенко
11:12, 11 декабря 2007Политика
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Кузьмук обнародовал замыслы
|Александр Кузьмук
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам депутат от Партии регионов Александр КУЗЬМУК.
«Партия регионов планирует в случае позитивного, результативного голосования при избрании премьер-министра перейти в жесткую цивилизованную оппозицию», - сказал А.КУЗЬМУК.
По его словам, в случае отсутствия результативного голосования за избрание Ю.ТИМОШЕНКО главой правительства Партия регионов продолжит свою работу. «Партия регионов и в дальнейшем будет стремиться формировать коалицию», - подчеркнул А.КУЗЬМУК.
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