Яценюк: Фюле обещал поспособствовать рассмотрению украинского вопроса на саммите G-20

Об этом сообщил председатель политсовета ВО «Батькивщина», председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк на пресс-конференции по итогам встречи представителей украинской оппозиции в Брюсселе, проинформировали УНИАН в пресс-службе партии.

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Он отметил важность сегодняшней встречи. «Это встреча о будущем Украины. В повестке дня подписание судьбоносного Соглашения для Украинского государства и для украинского народа. Это соглашение о том, что Украина станет членом большой европейской семьи», - сказал председатель политсовета «Батькивщины».

На этом пути, отметил Яценюк, «существенные сложности, прежде всего, связаны сейчас с позицией Российской Федерации по отношению к суверенному праву Украинского государства определять свое будущее».

«Мы считаем недопустимым российское давление на Украинское государство и считаем, что это вызов не только Украине, а это вызов нашим европейским партнерам. Те же фразы, те же подходы президент Путин использовал, когда Украина вступала в ВТО. Мы можем поднять его выступления, которые говорили о том, что Украине нечего делать в ВТО, что вступление Украины в ВТО будет иметь ужасные следствия для украинской экономики. Правда, Россия очень быстро бежала за Украиной для вступления в ВТО», - подчеркнул он.

Яценюк сообщил, что оппозиция отдельно обратилась к Фюле с просьбой, чтобы украинский вопрос был затронут на заседании «Большой двадцатки», которое состоится в Санкт-Петербурге. «Мы получили заверения от комиссара Фюле о том, что он сделает все возможное для того, чтобы этот вопрос был затронут на саммите G-20», - сообщил он.

«Мы как украинская оппозиция убеждены в правильности курса Украины на ЕС и сделаем все для того, чтобы соглашение было подписано, и ожидаем аналогичности решений от украинской власти и персонально от украинского президента Виктора Януковича», - подчеркнул Яценюк.

Отвечая на вопрос журналиста, он подчеркнул, что действия России – это не торговая война с Украиной, а открытая политическая война. «Россия начала политическую войну не только с Украиной, но и Европейским Союзом, и, по моему мнению, - против Западного мира. Берлинская стена упала более 20 лет назад, и не нужно возводить новую. Но Россия пытается построить ее на границе Украины и ЕС», - сказал председатель политсовета ВО «Батькивщина».

«После Вильнюсского саммита я обращусь к президенту Януковичу, чтобы тот наградил президента Путина почетной медалью – за европейскую интеграцию Украины. Ведь действия Российской Федерации подняли проевропейские настроения в Украине», - подчеркнул Яценюк.