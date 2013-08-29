Кличко рассказал, о чем лидеры оппозиции говорили с Фюле в Брюсселе

Подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом предоставит украинской оппозиции дополнительные рычаги влияния на действующую власть в Украине и создаст более благоприятные условия для проведения честных выборов в 2015 году и осуществления масштабных реформ после победы кандидата от демократических сил.

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Об этом заявил журналистам лидер партии “УДАР” Виталий Кличко после встречи с Еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле в Брюсселе, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Кличко отметил, что на встрече состоялась откровенная и конструктивная дискуссия, во время которой лидеры украинской оппозиции обсудили с Еврокомиссаром важнейшие вопросы, которые Украине нужно решить для успешного проведения саммита в Вильнюсе.

“От того, состоится ли подписание Соглашения, в огромной мере будет зависеть будущее направление развития Украины и всего соседнего с ней региона”, - подчеркнул Кличко.

В то же время он отметил, что без заметного прогресса в выполнении Украиной требований ЕС, подписание соглашения будет невозможно. И отметил, что оппозиция, со своей стороны, готова поддержать евроинтеграционные законы и приложить все усилия для принятия необходимых решений, несмотря на нежелание власти действовать по демократическим принципам и в интересах страны.

“Роль оппозиции в этом процессе заключается не только в голосовании. Мы должны не просто поддержать законы, которые являются евроинтеграционными по названию. Мы должны проконтролировать, чтобы в них были учтены все замечания и требования ЕС и Венецианской комиссии”, - подчеркнул Кличко.

Среди первоочередных требований, которые необходимо выполнить к Вильнюсскому саммиту, лидер “УДАРа” назвал внесение изменений в избирательное законодательство, принятие нового закона о прокуратуре, реформа судебной системы, назначение выборов в 5-ти проблемных округах.

Кличко также выразил уверенность, что подписание Соглашения поможет решить проблему политических узников в Украине – и, в частности, вопрос освобождения Юлии Тимошенко.