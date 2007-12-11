Партия регионов «сознательно пошла навстречу коалиции»

Верховная Рада Украины сначала проголосует за избрание премьер-министра, а затем сформирует руководящий и персональный состав парламентских комитетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила народный депутат Анна ГЕРМАН (фракция Партии регионов) сегодня журналистам в ВР.

«Мы надеялись, что это будет с утра, мы дали возможность БЮТ голосовать сначала за премьер-министра, но у них что-то опять не получается», - сказала А.ГЕРМАН.

По ее словам, фракция Партии регионов «сознательно пошла навстречу коалиции, отступив от регламента».

А.ГЕРМАН также сообщила, что фракция Партии регионов намерена выдвигать на должность первого вице-спикера парламента депутата фракции Компартии Украины Адама МАРТЫНЮКА.

«Мы остались на своей позиции, мы считаем, что это должен быть представитель Компартии», - подчеркнула она.

Также, по словам А.ГЕРМАН, весь депутатский корпус уже получил биографии будущих министров.

«Ничего неожиданного нет, приходят те, кто себя уже дискредитировал. Я ничего не ожидаю от этого правительства, просто жаль потерянного времени», - пояснила А.ГЕРМАН.