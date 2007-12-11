Яценюк объявил «последний» перерыв
10:50, 11 декабря 2007Политика
1219
Спикер обратился к депутатам с просьбой
В заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 12.30.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отметил "Я как председатель Верховной Рады последний раз объявляю перерыв".
Он обратился к народным депутатам с просьбой завершить проведение консультаций, чтобы продолжить работу ВР.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter