Яценюк объявил «последний» перерыв

В заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 12.30.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отметил "Я как председатель Верховной Рады последний раз объявляю перерыв".

Он обратился к народным депутатам с просьбой завершить проведение консультаций, чтобы продолжить работу ВР.