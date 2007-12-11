Яценюк объявил «последний» перерыв

10:50, 11 декабря 2007
Политика
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Спикер обратился к депутатам с просьбой

Арсений ЯценюкВ заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 12.30.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отметил "Я как председатель Верховной Рады последний раз объявляю перерыв".

Он обратился к народным депутатам с просьбой завершить проведение консультаций, чтобы продолжить работу ВР.

 

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