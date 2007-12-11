Блок Литвина оставит Тимошенко на совесть коалиции
10:40, 11 декабря 2007Политика
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Раз уж ввели пропорциональную систему...
Фракция Блока Литвина, вероятнее всего, не будет принимать участия в голосовании за избрание лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил депутат фракции Блока Литвина Михаил СИРОТА сегодня журналистам в Верховной Раде.
«Раз уж ввели пропорциональную систему, то, согласно европейским традициям, коалиция сама выбирает своего премьер-министра и берет на себя ответственность. Разбивать эту ответственность, очевидно, не стоит», - сказал М.СИРОТА.
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