Блок Литвина оставит Тимошенко на совесть коалиции

Фракция Блока Литвина, вероятнее всего, не будет принимать участия в голосовании за избрание лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил депутат фракции Блока Литвина Михаил СИРОТА сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Раз уж ввели пропорциональную систему, то, согласно европейским традициям, коалиция сама выбирает своего премьер-министра и берет на себя ответственность. Разбивать эту ответственность, очевидно, не стоит», - сказал М.СИРОТА.