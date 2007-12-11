Мартынюк пролетел?
10:15, 11 декабря 2007Политика
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Кандидатура «находит поддержку», но...
Кандидатура представителя КПУ Адама МАРТЫНЮКА на должность первого заместителя председателя Верховной Рады «находит поддержку» среди фракций, не вошедших в коалицию, но ее пока не будут вносить.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в интервью журналистам лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.
В частности, он отметил, что среди фракций, не входящих в состав коалиции, обсуждалась кандидатура А.МАРТЫНЮКА. «Она находит поддержку», - сказал П.СИМОНЕНКО.
В то же время он добавил, что сегодня вопрос о внесении этой кандидатуры связывается с тем, как будет решен с коалицией вопрос баланса власти.
По его словам, «пока не будет решен вопрос о балансе власти, мы не вносим никаких кандидатур».
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