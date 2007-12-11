Мартынюк пролетел?

Кандидатура представителя КПУ Адама МАРТЫНЮКА на должность первого заместителя председателя Верховной Рады «находит поддержку» среди фракций, не вошедших в коалицию, но ее пока не будут вносить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в интервью журналистам лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.

В частности, он отметил, что среди фракций, не входящих в состав коалиции, обсуждалась кандидатура А.МАРТЫНЮКА. «Она находит поддержку», - сказал П.СИМОНЕНКО.

В то же время он добавил, что сегодня вопрос о внесении этой кандидатуры связывается с тем, как будет решен с коалицией вопрос баланса власти.

По его словам, «пока не будет решен вопрос о балансе власти, мы не вносим никаких кандидатур».