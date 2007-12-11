Ющенко и Тимошенко уточняют состав Кабмина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит встречу с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО для окончательного уточнения персонального состава Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Верховной Раде один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

«Насколько я знаю, сейчас проходит встреча В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО для окончательного уточнения состава Кабинета министров», - сказал А.ТУРЧИНОВ.