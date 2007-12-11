В заседании Верховной Рады объявлен перерыв на 30 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК по просьбе двух фракций. При этом он не уточнил, какие именно фракции потребовали перерыв.

По его словам, перерыв является техническим, поскольку в парламент ожидается прибытие Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.