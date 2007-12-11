Плющ решает дилемму: голосовать, или не голосовать

Народный депутат Иван ПЛЮЩ (фракция «Наша Украина - Народная самооборона») пока не определился по поддержке кандидатуры лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ПЛЮЩ сообщил сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Я человек консервативный, и поэтому я не меняю свою позицию», - сказал И.ПЛЮЩ.

Отвечая на вопрос, намерен ли он проголосовать за избрание Ю.ТИМОШЕНКО главой правительства, депутат сказал: «Скорее всего, нет». В то же время И.ПЛЮЩ не исключил, что во время процедуры голосования могут возникнуть причины, по которым он изменит свою точку зрения.

Как сообщал УНИАН, соглашение о создании коалиции демократических сил поддержали 227 депутатов фракций НУ-НС и БЮТ, И.ПЛЮЩ не поставил своей подписи под соглашением, считая, что наиболее оптимальным вариантом является формирование широкой коалиции с участием Партии регионов.