Тимошенко не пришла к коммунистам из-за Ющенко?

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО как кандидат на должность премьер-министра не провела встречу с фракцией Коммунистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат от фракции КПУ Леонид ГРАЧ.

Он отметил, что встреча из Ю.ТИМОШЕНКО была запланирована на 8.00. По словам Л.ГРАЧА, отказ встретиться с депутатами от КПУ Ю.ТИМОШЕНКО объяснила необходимостью срочно встретиться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

По словам Л.ГРАЧА, тем самым кандидат на должность главы правительства «проявила политическое неуважение к депутатам».

В то же время в Секретариате Президента УНИАН не подтвердили, что утром должна быть встреча Президента и лидера БЮТ.