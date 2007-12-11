Депутаты начнут с Тимошенко

Сегодня Верховная Рада первым вопросом будет рассматривать вопрос о назначении лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины.

Об этом вчера в интервью журналистам сообщил лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО. Он отметил, что такое было решение принято на заседании Согласительного совета.

Затем, по его словам, должно состояться избрание первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады.

До начала заседания парламента Ю.ТИМОШЕНКО планирует встретиться с фракциями Партии регионов, Коммунистической партии и Блока Литвина.

Кроме того, лидер БЮТ заявила, что на сегодняшнем заседании народные депутаты утвердят новый состав Кабинета министров.