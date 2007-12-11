На место Яценюка может прийти Порошенко?
08:24, 11 декабря 2007Политика
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УП ссылается на источники
На должность министра иностранных дел рассматривается кандидатура главы наблюдательного совета Нацбанка Украины Петра Порошенко.
Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники, приближенные к переговорному процессу по созданию состава будущего Кабинета министров.
По словам собеседника, кандидатура Порошенко якобы была согласована еще в конце прошлой недели.
Кроме того, не исключено, что пост министра иностранных дел займет Борис Тарасюк.
Как известно, министр иностранных дел определяется по представлению президента Виктора Ющенко.
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