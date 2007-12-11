На место Яценюка может прийти Порошенко?

На должность министра иностранных дел рассматривается кандидатура главы наблюдательного совета Нацбанка Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники, приближенные к переговорному процессу по созданию состава будущего Кабинета министров.

По словам собеседника, кандидатура Порошенко якобы была согласована еще в конце прошлой недели.

Кроме того, не исключено, что пост министра иностранных дел займет Борис Тарасюк.

Как известно, министр иностранных дел определяется по представлению президента Виктора Ющенко.