Балогу и Кириленко предупреждают: их может ждать судьба Тимошенко-Порошенко

Народный депутат Украины, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Алексей КУЧЕРЕНКО призывает своих коллег по фракции не критиковать главу Секретариата Президента Виктора БАЛОГУ.

В комментарии, распространенном пресс-службой А.КУЧЕРЕНКО, он называет ошибочными заявления некоторых представителей фракции НУ-НС, которые “на протяжении последнего времени выступают с негативными оценками деятельности” В.БАЛОГИ.

Народный депутат убежден, что должность главы Секретариата – исключительно прерогатива Президента, а вмешательство некоторых членов НУ-НС в расстановку кадров патронатной службы – некорректно и недопустимо.

Также, по мнению А.КУЧЕРЕНКО, “определенные противоречия между деятельностью Секретариата и фракции должны решаться на рабочих совещаниях руководящего состава СП и членов фракции”. Инициаторами и сопредседателями таких совещаний должны стать глава СП В.БАЛОГА и председатель фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО. Именно они, считает народный депутат, должны отработать механизмы эффективного взаимодействия. Если же эти два политика не поймут, что “конфликт ослабляет обоих, их может постигнуть судьба тандема ТИМОШЕНКО - ПОРОШЕНКО образца 2005 года", – отмечается в комментарии А.КУЧЕРЕНКО.