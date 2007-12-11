Тимошенко: кандидатуры в новый Кабмин согласованы на 90%
04:50, 11 декабря 2007Политика
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ПР обещала, что блокирования не будет
Кандидатуры в состав нового Кабинета министров Украины согласованы на 90%.
Об этом сказала сегодня в интервью журналистам лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, лидер БЮТ отметила, что завтра предусматривается в 10.00 голосование по кандидатуре премьер-министра Украины. Также, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, предусматривается избрание всего состава правительства. «И очень надеемся, что завтра будет утверждена и Программа деятельности правительства», - добавила кандидат на должность премьер-министра.
Кроме того, сообщила Ю.ТИМОШЕНКО, «Партия регионов пообещала, что блокирования с 10 часов не будет».
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