Тимошенко: кандидатуры в новый Кабмин согласованы на 90%

Кандидатуры в состав нового Кабинета министров Украины согласованы на 90%.

Об этом сказала сегодня в интервью журналистам лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер БЮТ отметила, что завтра предусматривается в 10.00 голосование по кандидатуре премьер-министра Украины. Также, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, предусматривается избрание всего состава правительства. «И очень надеемся, что завтра будет утверждена и Программа деятельности правительства», - добавила кандидат на должность премьер-министра.

Кроме того, сообщила Ю.ТИМОШЕНКО, «Партия регионов пообещала, что блокирования с 10 часов не будет».