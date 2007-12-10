Симоненко: все зависит от договоренностей

Завтра Верховная Рада первым вопросом будет рассматривать назначение Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО.

Он отметил, что такое решение принято на Согласительном совете.

Затем, по его словам, должно состояться избрание первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады.

На вопрос, будут ли выдвигать фракции, которые не входят в коалицию, кандидатуру представителя КПУ Адама МАРТЫНЮКА на должность первого заместителя председателя ВР, П.СИМОНЕНКО ответил, что «все зависит от договоренностей».